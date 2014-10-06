台湾金融：央行同意允许证券商从事台币外汇交易，但尚无时间表--消息

路透台北10月6日 - 两位消息人士周一表示，台湾央行近期已针对金管会争取进一步开放证券商外汇业务回覆，同意允许证券商从事外汇交易从外币间扩及台币与外币间交易。但央行同时指出，开放时间点将视券商从事外币间交易的实际进程而定。

若政府开放证券商从事涉台币的外汇交易，将令证券商的外汇业务更为完整，但同时亦会部分分食银行既有业务。不过由于时间表未定，券商也担心相关业务恐怕要一两年后才能开放，不利目前证券商国际业务分行(OSU)提供客户一条龙服务。

台湾央行早在去年12月底已开放证券商从事不涉台币的外汇交易(即外币兑外币)业务，央行并在近期起开设外汇交易员训练课程，以协商证券商从业人员取得外汇交易员资格。由于该项训练课程仍在进行中，证券商预估最快约到11-12月起，其从业人员才得以正式进入外币间的外汇交易市场。