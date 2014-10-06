台湾金融：央行同意允许证券商从事台币外汇交易，但尚无时间表--消息

标题新闻：马克龙料将在法国大选决选中以61%对39%的支持率击败极右翼候选人勒庞--Opinionway
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路透台北10月6日 - 两位消息人士周一表示，台湾央行近期已针对金管会争取进一步开放证券商外汇业务回覆，同意允许证券商从事外汇交易从外币间扩及台币与外币间交易。但央行同时指出，开放时间点将视券商从事外币间交易的实际进程而定。
金管会及央行对此均表示暂时没有评论。
若政府开放证券商从事涉台币的外汇交易，将令证券商的外汇业务更为完整，但同时亦会部分分食银行既有业务。不过由于时间表未定，券商也担心相关业务恐怕要一两年后才能开放，不利目前证券商国际业务分行(OSU)提供客户一条龙服务。
台湾央行早在去年12月底已开放证券商从事不涉台币的外汇交易(即外币兑外币)业务，央行并在近期起开设外汇交易员训练课程，以协商证券商从业人员取得外汇交易员资格。由于该项训练课程仍在进行中，证券商预估最快约到11-12月起，其从业人员才得以正式进入外币间的外汇交易市场。
依央行规定，目前符合承作相关业务条件的券商共有元大宝来、凯基、群益金鼎等10多家券商。(完) (记者 林妙容; 审校 屈桂娟)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87