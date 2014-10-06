香港新股：首三季IPO集资额1,313亿港元，占中影响短暂--德勤

路透香港10月6日 - 专业服务机构德勤称，今年首三季香港IPO集资总额达1,313亿港元，全球排名第四，并预计“占中”行动对市场影响短暂，全年计香港仍有望争夺三甲位置。

据德勤的统计显示，首三季香港共有83宗IPO，集资总额1,313亿港元，分别按年增长93%和117%，全球排名第四，在纽约、伦敦和纳斯达克之后。

“占领中环”行动对香港政治发展添上不明朗，导致股市波动，但德勤认为，事件的影响为短期，而稍后发布的中国经济数据、来自四中全会和年度中央经济工作会议的潜在宏观政策、规范大陆地方债务和降低杠杆比率措施的效力，以及对美国加息的日增期望为更主要因素，将会影响新股上巿的气氛。

“假设第四季并没有发生重大事件显着影响股巿，香港将与美国纳斯达克竞逐成为2014年第三大上巿地。”德勤并称，“第四季的新股上巿将会在强劲的上巿薵备名单、大陆多个主要行业和国企的持续深化改革、以及提升国民收入的政策支持下，推向高峯。”

德勤仍预期今年全年香港IPO集资总额1,700亿港元，宗数则约110宗，略高于年初估算的100宗。

截至9月底香港交易所刊载的上巿申请，总共有44宗申请个案正在处理中，当中有一半是来自大陆企业。另外11间企业的上巿申请于9月已获原则上批准，部份将预计于10月上巿。这些申请个案主要来自房地产、零售和制造业企业。

**料A股四季度集资高至350亿元**

至于中国A股，德勤称，预期A股巿场最后一季将会迎来50-60只新股发行募集250-350亿元人民币。

据德勤统计显示，今年首三季共有81间企业成功在A股上巿，集资总额506亿元，按年分别下跌46%和50%。

同期共有37间新发行人于创业板上巿，同时上海主板和深圳的中小企业板均录得22只新股发行。大部份新股来自科技、传讯和电讯、制造和消费零售企业。

德勤中国全国上市业务组中国A股资本市场领导合伙人吴晓辉称，预计沪港通令到更多巿场流动性流入，进一步强化A股巿场，有助支持第四季度的大量新股发行。

“长远而言，相信沪港通将会促进目前的IPO发行制度改革，令到万众期待的注册制制度得以早日推出。”他说。（完）