美国与加拿大经济指标预测--10月7日-10月14日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月6日当周
10月7日(二)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 -12.5% +11.8%
1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 8月 -- 467
1400 美国IBD经济乐观指数 10月 -- 45.2
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加200 增加260.1
10月8日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 10月3日当周 -- 337.8
再融资指数 -- 1,293.7
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 19.61 19.24
10月9日(四)
-- 美国ICSC月度连锁店销售 9月 -- +5.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月4日当周 29.4 28.7
四周均值(万人) -- 29.475
续请失业金人数(万人) 9月27日当周 241.0 239.8
1230 加拿大新屋价格(较前月) 8月 0.1% 持平
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 8月 +0.3% +0.1%
趸售销售(较前月) +0.4% +0.7%
10月10日(五)
1230 美国进口价格(较前月) 9月 -0.7% -0.9%
出口价格(较前月) -0.1% -0.5%
1230 加拿大就业变动(万人) 9月 增加2.0 减少1.1
失业率 7.0% 7.0%
就业参与率 66.0% 66.0%
10月10-17日
1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,290
10月13日当周
10月13日(一)
暂无重要数据公布。
10月14日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 9月 -- 96.10
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申