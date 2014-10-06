香港股市：早盘收高，因香港政治局势缓和且美国乐观数据提振人气

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透香港10月6日 - 港股周一早盘收高，因部分“占中”示威者开始撤离，一些受到影响的行业恢复运作，而且美国乐观就业报告提振人气。
截至中午，恒生指数 涨0.5%报23,184.24点，恒生国企指数 涨0.3%。
中国内地股市因假期休市，周三将恢复交易。
“香港股市再度反弹，因‘占中’活动显现一些缓和迹象，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬表示。
但邝民彬称，“我们并不认为反弹会非常强劲”，因为投资者仍担心示威活动之后情况会如何。
澳门博彩股周一反弹，金沙中国 从上周五所及逾14个月低点大涨6.5%，银河娱乐 跳涨5.0%，摆脱2013年8月来低点。
比亚迪汽车 涨2.6%，之前内地媒体周末报导，该公司将在10月底前推出S7汽车。
中国地产股连续第二日上扬。华润置地 和万科 涨幅均为3.2%。(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%