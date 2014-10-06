香港股市：早盘收高，因香港政治局势缓和且美国乐观数据提振人气

路透香港10月6日 - 港股周一早盘收高，因部分“占中”示威者开始撤离，一些受到影响的行业恢复运作，而且美国乐观就业报告提振人气。

中国内地股市因假期休市，周三将恢复交易。

“香港股市再度反弹，因‘占中’活动显现一些缓和迹象，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬表示。

但邝民彬称，“我们并不认为反弹会非常强劲”，因为投资者仍担心示威活动之后情况会如何。

澳门博彩股周一反弹，金沙中国 从上周五所及逾14个月低点大涨6.5%，银河娱乐 跳涨5.0%，摆脱2013年8月来低点。