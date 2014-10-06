《KALETSKY专栏》欧洲经济夏季低迷，秋季是否更加糟糕？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Anatole/Kaletsky/编译 王颖/王丽鑫

路透10月3日 - 市场对欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的最新货币政策声明反应冷淡，欧洲正在走向堪比2012年危机的生死存亡时刻。夏季季度在本周结束，金融市场对形势的严峻程度提出了自己的判断，打压欧元跌至2012年9月以来最低。欧洲股市的季度表现，为欧元危机期间触底以来的最差水平。问题是，这个痛苦的夏季过后，秋季会有所改善还是会更加恶化？

鉴于本周的欧洲央行会议没有采取什么果断行动，那么秋季市场前景就将取决于未来一个月的三个重大事件：10月26日的乌克兰选举；欧洲央行将于10月底完成的银行业压力测试；欧洲政治领袖在10月8日米兰“成长峰会”上对法国和意大利预算案提出初步看法，随后欧盟执委会在月底做出详细评估。

为理解这些事件对欧洲经济和金融市场的重要意义，我们必须考虑欧洲经济今夏滑坡的原因。除了普遍缺乏竞争力和活力这些老生常谈的原因，还有自5月初以来出现的具体问题。当时欧元兑美元触顶，较当前汇率水平高10%；欧元区与美国股市之间的比率也比现在高18%。

造成这种剧烈跌势的原因可能有三：第一，市场对货币政策缩手缩脚感到失望，这一点可从市场对本周欧洲央行会议的反应看出。虽然欧洲央行6月初宣布实施负利率和其他计划，以缓解南欧信贷紧张局面，但不久之后事实证明，该地区银行业仍在缩减信贷投放。至少在一定程度上是因为，它们缺少足够资本来支持扩大贷款。

第二，德国政界今年夏季用大量时间向法国和意大利政府施加压力，促其放弃减税计划，因为减税有可能将两国赤字推升至欧元区预算目标以上。

第三是乌克兰冲突。冲突局面似乎在俄罗斯3月中旬吞并克里米亚之后逐渐平息，但局势却在5月乌总统选举，以及7月17日马航客机被击落之后急转直下。这场冲突以及针对俄罗斯的制裁，导致欧元区头号经济体--德国的消费者信心崩溃、企业投资剧减。

好消息是，未来一个月左右，所有这些导致欧洲经济夏季低迷的因素可能都会发生逆转。

先从乌克兰说起。由于某些原因，该地区的停火得以维持。两周前我说过这些原因。更加有利的是，乌克兰务实派总统波罗申科，与较为好斗的总理Arsenyi Yatsenyuk之间的表面分歧，更像是选前的政治作秀，而并非表明乌克兰绝不愿意在10月26日之后与俄罗斯达成协议。如果是这样，那么有关乌克兰战事将升级的担忧，将很快不再是影响德国和欧盟其他地区经济的重要因素。

未来几周欧洲财政政策前景应该也会好转。意大利总理伦齐(Matteo Renzi)下周在米兰组织召开的增长峰会，目的就是为了劝说德国总理梅克尔同意法国和意大利减税，以及同意在泛欧层面采取一些财政刺激措施。交换条件或许是承诺进行更有力的结构性改革。即便梅克尔公然拒绝支持放松财政撙节，法国前财长莫斯可维西就任负责预算执行的欧盟执委后，对欧盟财政规则的解读可能会更加灵活。

第三点，可能是最重要的一点，欧洲央行的压力测试可能改变南欧信贷环境。该行激励欧洲经济增长的主要手段是买进证券，以及“定向长期再融资操作”，以刺激企业信贷。

不过只有在银行资本充足，有能力增加放贷的情况下，这些政策才能发挥作用。这也是压力测试如此重要的原因。他们宣称，测试的目的是确保欧洲所有大型银行都拥有充足的资本。这样不仅会支撑这些银行现有的贷款，而且也能支持未来的信贷增长。

如果欧洲央行能够让金融市场相信，大型银行或者已有充足资本，或者有可靠的筹资计划来完成本轮经济周期中的最后一次筹资，则寻找投资者提供这些额外资本应不是难事。一旦银行资本充足，央行通过再融资操作和证券购买计划提供的低息资金，将真正有机会缓解信贷紧张，尤其是意大利和西班牙的信贷紧张。

如果南欧信贷环境放松，意大利和法国适度减税，同时东欧紧张局势缓解，料将为欧洲经济在2015年初复苏打下良好基础。

但下面要说说坏消息。过去几天，经济复苏前景的上述三大要素全都出现问题。尽管乌克兰维持停火，但西方政府表示对俄罗斯制裁将无限期维持下去，这将损害德国最强劲的出口市场之一，并撤除俄罗斯总统普京与乌克兰新政府达成妥协的动力。

欧洲央行官员上周警告，市场预期压力测试将导致欧洲银行系统进行大规模资本重组，这种预期“可能夸大”。本周欧盟执委会暗示，解释预算规则时不仅不会更加灵活，而且可能更加严格。