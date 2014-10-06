路透基点：香港粤海2亿美元贷款案获八家银行参与--TRLPC

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，已有八家银行加入粤海控股集团有限公司(香港粤海)2亿美元五年期分期偿还贷款案，其中马来亚银行担任牵头行兼簿记行。
本宗贷款分为7.8亿港元和1亿美元的两部分。马来亚银行分别承贷4,000万美元和4,600万港元。东亚银行作为牵头行，也在贷款启动阶段承贷2.34亿港元。
上海浦东发展银行和第一海湾银行(First Gulf Bank)分别承贷3亿港元和3,000万美元，获牵头行头衔。
创兴银行承贷2亿港币，获主办行头衔。彰化银行、华南银行和台湾联合银行分别承贷1,000万美元，获高级经理行头衔。
马来亚银行为该宗贷款提供先行融资，计划在10月中旬进行贷款转账。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码215个基点，组建银团贷款阶段的前端费为85基点，照此计算最高一级参贷行的综合收益为236.25基点。
所筹资金用于运营资本。
借款人在贷款期限内必须100%由广东省人民政府最终及实益拥有。
香港粤海是粤海控股的子公司。粤海控股是在原粤海企业(集团)有限公司、南粤(集团)有限公司和广东省东江-深圳供水工程管理局基础上组建的投资控股公司。
香港粤海是目前广东省在境外规模最大的综合性企业集团，旗下包括金威啤酒集团有限公司、粤海投资有限公司、广南(集团)有限公司和粤海制革有限公司。
2013年4月，香港粤海曾获得一笔1.47亿美元的12个月期俱乐部贷款，利率为较Libor加码90个基点。汇丰、恒生银行和渣打银行等额承贷。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价