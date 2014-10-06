路透基点：香港粤海2亿美元贷款案获八家银行参与--TRLPC

路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，已有八家银行加入粤海控股集团有限公司(香港粤海)2亿美元五年期分期偿还贷款案，其中马来亚银行担任牵头行兼簿记行。

本宗贷款分为7.8亿港元和1亿美元的两部分。马来亚银行分别承贷4,000万美元和4,600万港元。东亚银行作为牵头行，也在贷款启动阶段承贷2.34亿港元。

上海浦东发展银行和第一海湾银行(First Gulf Bank)分别承贷3亿港元和3,000万美元，获牵头行头衔。

创兴银行承贷2亿港币，获主办行头衔。彰化银行、华南银行和台湾联合银行分别承贷1,000万美元，获高级经理行头衔。

马来亚银行为该宗贷款提供先行融资，计划在10月中旬进行贷款转账。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码215个基点，组建银团贷款阶段的前端费为85基点，照此计算最高一级参贷行的综合收益为236.25基点。

所筹资金用于运营资本。

借款人在贷款期限内必须100%由广东省人民政府最终及实益拥有。

香港粤海是粤海控股的子公司。粤海控股是在原粤海企业(集团)有限公司、南粤(集团)有限公司和广东省东江-深圳供水工程管理局基础上组建的投资控股公司。

香港粤海是目前广东省在境外规模最大的综合性企业集团，旗下包括金威啤酒集团有限公司、粤海投资有限公司、广南(集团)有限公司和粤海制革有限公司。

2013年4月，香港粤海曾获得一笔1.47亿美元的12个月期俱乐部贷款，利率为较Libor加码90个基点。汇丰、恒生银行和渣打银行等额承贷。(完)