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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 07:57 BJT

****主要国家经济指标预测--10月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
    
    10月7日(二)
    0330  澳洲央行利率决定                                  10月            --         2.5%
    0500  日本同时指标(较前月)                               8月            --         +0.2
              领先指标                                                      --         +0.6
    0600  德国工业生产(较前月)                               8月         -1.5%        +1.9%
    0645  法国预算收支(亿欧元)                               8月            --      赤字841
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                    9月         +0.2%         持平
                             (较上年同期)                                 持平        +0.1%
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                           8月         +0.7%        -0.6%
    0830  英国工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　     8月　　      持平        +0.5%
                      (较上年同期)                                       +2.6%        +1.7%
    　　　　　制造业产出(较上月)　　　　　　　　　　　　     8月　　 　　+0.1%        +0.3%
　　　　　　　　　　　　(较上年同期)                                     +3.4%        +2.2%
    1230  加拿大建筑许可(较前月)                             8月         -8.0%        11.8%
    1400  美国JOLTS职位空缺数(万人)                          8月            --          467
    1400  美国IBD经济乐观指数                               10月            --         45.2
    1900  美国消费者信贷(亿美元)                             8月       增加200    增加260.1    
    2350  日本未经季节调整经常帐(亿日圆)                     8月     盈余1,980    盈余4,167
    
               
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段         现值     预估值
    
    10月6日(一)
    0030  澳洲ANZ报纸招聘广告                               9月            -3.5%       --       
 
                 网络招聘广告                                              +1.1%       --       
  
    0600  德国工业订单(较前月)                              8月            -5.7%     -2.5%      
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                       10月           负13.7    负11.5      
 
    1400  美国就业趋势指数                                  9月           121.68       --       
 
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                     9月             65.2       --       
 
                经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI)                         58.6      
    2230  澳洲AIG建筑业指数                                 9月             59.1       --       
    
    2350  日本外汇储备(亿美元)                              9月           12,644       --  (完)
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