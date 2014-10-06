主要国家经济指标预测--10月7日****

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月7日(二) 0330 澳洲央行利率决定 10月 -- 2.5% 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- +0.2 领先指标 -- +0.6 0600 德国工业生产(较前月) 8月 -1.5% +1.9% 0645 法国预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字841 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% 持平 (较上年同期) 持平 +0.1% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 +0.7% -0.6% 0830 英国工业生产(较上月) 8月 持平 +0.5% (较上年同期) +2.6% +1.7% 制造业产出(较上月) 8月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +3.4% +2.2% 1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 -8.0% 11.8% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万人) 8月 -- 467 1400 美国IBD经济乐观指数 10月 -- 45.2 1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加200 增加260.1 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 盈余1,980 盈余4,167 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月6日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -3.5% -- 网络招聘广告 +1.1% -- 0600 德国工业订单(较前月) 8月 -5.7% -2.5% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 负13.7 负11.5 1400 美国就业趋势指数 9月 121.68 -- 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 65.2 -- 经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 58.6 2230 澳洲AIG建筑业指数 9月 59.1 -- 2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 12,644 -- (完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%