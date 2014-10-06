印尼央行：准备“慎重干预”汇市，使卢比保持在合理区间内

路透雅加达10月6日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱表示，央行准备进行“慎重干预”，使印尼卢比汇率保持在合理区间内，但他说，央行没有为卢比兑美元汇率设定目标。

阿古斯-马托哇都朱在记者会上称，卢比近期兑美元的跌势与其它亚币的走势一致。

印尼财长Chatib Basri表示，卢比下跌的主要原因是美元走强。他承认国内信心也影响了卢比汇率，但政治环境对卢比交易的影响是短期的。

印尼卢比兑美元在过去三个月里下跌了4%。周一约报12,215。(完)