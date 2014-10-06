印尼卢比汇率：下跌与其它亚币走势一致--央行总裁

路透雅加达10月6日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱周一称，印尼卢比近期下跌是因为美元全线走强，这符合其它亚洲货币走软的趋势。

“卢比下跌是可以理解的，这是因为美元走强--影响了本地区所有其它货币，”阿古斯-马托哇都朱对记者说。他还补充称，卢比跌势与其它本地区货币的跌势一致。