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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 13:18 BJT

全球钢铁：2014年表观钢铁需求量料较上年增长2.0%至15.62亿吨

路透莫斯科10月6日 - 国际钢铁协会周一在莫斯科会议上表示，今年全球的表观钢铁使用量料将较上年增长2.0%，至15.62亿吨。

该协会补充称，明年全球表观钢铁使用量亦料将增长2.0%，至15.94亿吨。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
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