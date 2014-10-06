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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 13:36 BJT

澳洲股市：收低，受铁矿石价格疲弱打压

路透惠灵顿10月6日 - 澳洲股市周一收低，在铁矿石价格走势挣扎带动下跌矿产类股下跌，市场人士称，外国投资者正在削减澳洲股票仓位。

澳股S&P/ASX 200指数 收低25.3点，或0.5%，报5,292.90点，稍早接近上周触及的七个半月低位。(完)
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