《全球汇市》美元接近高位，假期及台风导致交投清淡

他并称110日圆的水平并不是该区间的上限，有可能是接近115日圆，并且可能冲破该价位。

货币政策前景的不同，也有利美元兑日圆。外界普遍预期，日本央行在周二结束的两日政策会议上将维持货币政策不变。

日圆走软没能逃过其他国家的关注。很少就汇率问题置评的韩国总统朴槿惠表示，日圆疲软恐打击韩国出口商的获利能力。

澳元兑美元 约涨0.2%至0.8692美元，但离上周五触及的2010年7月最低位0.8642美元不远。

澳洲央行周二将举行常规政策审议，外界普遍预期该央行将维持利率在2.5%不变。投资者亦将关注其是否会对澳元进行进一步的口头打压。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2517 1.2516 +0.01 -8.93 1.3745

美元/日圆 109.52 109.75 -0.21 +4.01 105.30

欧元/日圆 137.09 137.36 -0.20 -5.28 144.73

美元/瑞郎 0.9672 0.9678 -0.06 +8.33 0.8928

英镑/美元 1.5983 1.5962 +0.13 -3.46 1.6556

美元/加元 1.1240 1.1242 -0.02 +5.84 1.0620

澳元/美元 0.8694 0.8673 +0.24 -2.46 0.8913

新西兰元/美元 0.7770 0.7762 +0.10 -5.31 0.8206

澳元/日圆 95.220 95.190 +0.03 +1.46 93.850

新西兰元/日圆 85.100 85.190 -0.11 -1.52 86.410

英镑/日圆 175.05 175.18 -0.07 +0.41 174.33

澳元/新西兰元 1.1181 1.1166 +0.13 +3.07 1.0848