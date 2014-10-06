《全球汇市》美元接近高位，假期及台风导致交投清淡

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
他并称110日圆的水平并不是该区间的上限，有可能是接近115日圆，并且可能冲破该价位。
货币政策前景的不同，也有利美元兑日圆。外界普遍预期，日本央行在周二结束的两日政策会议上将维持货币政策不变。
日圆走软没能逃过其他国家的关注。很少就汇率问题置评的韩国总统朴槿惠表示，日圆疲软恐打击韩国出口商的获利能力。
澳元兑美元 约涨0.2%至0.8692美元，但离上周五触及的2010年7月最低位0.8642美元不远。
澳洲央行周二将举行常规政策审议，外界普遍预期该央行将维持利率在2.5%不变。投资者亦将关注其是否会对澳元进行进一步的口头打压。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2517 1.2516 +0.01 -8.93 1.3745
美元/日圆 109.52 109.75 -0.21 +4.01 105.30
欧元/日圆 137.09 137.36 -0.20 -5.28 144.73
美元/瑞郎 0.9672 0.9678 -0.06 +8.33 0.8928
英镑/美元 1.5983 1.5962 +0.13 -3.46 1.6556
美元/加元 1.1240 1.1242 -0.02 +5.84 1.0620
澳元/美元 0.8694 0.8673 +0.24 -2.46 0.8913
新西兰元/美元 0.7770 0.7762 +0.10 -5.31 0.8206
澳元/日圆 95.220 95.190 +0.03 +1.46 93.850
新西兰元/日圆 85.100 85.190 -0.11 -1.52 86.410
英镑/日圆 175.05 175.18 -0.07 +0.41 174.33
澳元/新西兰元 1.1181 1.1166 +0.13 +3.07 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%