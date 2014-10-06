版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 14:20 BJT

俄罗斯汇率：卢布兑美元触及历史新低，跌破40卢布

0605 GMT，卢布兑美元 较上周五莫斯科收盘跌0.23%，报40.04卢布。

油价下跌，俄罗斯因乌克兰危机受到制裁，以及被国际资本市场关在门外的俄罗斯公司对美元的强劲需求，导致数月以来卢布一直面临很大抛压。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐