日本经济：日圆汇价疲软既有好处也有坏处--首相

标题新闻：马克龙料将在法国大选决选中以61%对39%的支持率击败极右翼候选人勒庞--Opinionway
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路透东京10月6日 - 日本首相安倍晋三周一表示，日圆汇价走软既有好处也有坏处，强调会密切监视对经济的影响。
安倍晋三在议会一委员会开会时被问到日圆大幅下跌如何影响经济时，回应称，“我不会对具体的汇率水准作出评论。具体来讲，疲软疲软会提高进口成本从而冲击一些企业，对于有海外业务的出口企业而言却是正面效应。”(完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87