国际油市：布兰特原油价格跌破92美元，受美元走强和供应充足影响

布兰特原油上次跌破90美元还要追溯到2012年6月，Nunan表示如果美元涨势继续，支撑位今天可能会被突破。

0542GMT，11月布兰特原油期货 下跌0.45美元，报每桶91.86美元。上周五该合约曾触及2012年6月迄今低位91.48美元。

美国11月原油期货 跌0.14美元至每桶89.60美元。

“在布兰特原油期货触及每桶90美元之前，将不会有支撑位。”东京Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa说，他并表示今天90美元的水准有可能会被触及。

石油输出国组织(OPEC)下调产量，或可支撑油价，但该组织需到11月27日才会展开会面，而且尚无迹象显示在此之前OPEC将采取行动。

“短期油价走势将受市场人气、需求状况以及OPEC生产动态而定。”摩根士丹利分析师周一在一份报告中表示。

“OPECT对于第四季原油需求改善仍持乐观观点，我们亦赞同这一立场，届时油价将会走高。11月OPEC会议前，如果原油产量大幅减少，将会令人感到意外。”报告指出。(完)

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