国际油市：布兰特原油价格跌破92美元，受美元走强和供应充足影响

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
布兰特原油上次跌破90美元还要追溯到2012年6月，Nunan表示如果美元涨势继续，支撑位今天可能会被突破。
0542GMT，11月布兰特原油期货 下跌0.45美元，报每桶91.86美元。上周五该合约曾触及2012年6月迄今低位91.48美元。
美国11月原油期货 跌0.14美元至每桶89.60美元。
“在布兰特原油期货触及每桶90美元之前，将不会有支撑位。”东京Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa说，他并表示今天90美元的水准有可能会被触及。
石油输出国组织(OPEC)下调产量，或可支撑油价，但该组织需到11月27日才会展开会面，而且尚无迹象显示在此之前OPEC将采取行动。
“短期油价走势将受市场人气、需求状况以及OPEC生产动态而定。”摩根士丹利分析师周一在一份报告中表示。
“OPECT对于第四季原油需求改善仍持乐观观点，我们亦赞同这一立场，届时油价将会走高。11月OPEC会议前，如果原油产量大幅减少，将会令人感到意外。”报告指出。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/洪曦; 审校 李春喜/高琦)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2