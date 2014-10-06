台湾股市：量缩微幅收跌，市场信心略显不足

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透台北10月6日 - 台湾股市周一量缩微幅收跌。分析师指出，继上日大涨逾1.4%后，台股指数今日游走平盘附近，量缩观望政府释出进一步利多，而受惠苹果 新品订单效应，股王大立光 9月营收表现亮丽，却未带动苹果供应链走高，凸显市场信心略显不足及月线反压仍在。
台湾加权股价指数 收跌0.12%或11.14点至9,095.14点；今日成交初值 为760.56亿台币，上日修正后为828.94亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，目前市场信心不足，量缩观望金管会释出振兴股市利多方案，短线就技术线型来看，KD指标维持在反弹架构之中，短线还是有机会再现反弹契机，只不过9,150点的月线反压较重，预期台股指数上档空间有限，本周指数区间暂看在9,000-9,250点。
〞今天利多没反应，利空才有反应，显示市场信心不足。〞他说。
外资动向方面，他指出，外资在台指期净空单维持2.5万口的相对高位，而台指期将于下周三(15日)结算，后续仍需留意外资在台指期的空单是否减少。
德盛台湾大坝基金经理人锺兆阳表示，对于外资动向不用太过悲观看待，虽然外资未平仓净空单仍有2.5万口，仍低于高点的2.7万口，且近期外资汇出与美国升息预期和美元走强较为相关，也就是说，外资撤离并非因为台股基本面不佳。
他并乐观分析称，这波台股反弹讯号响起，主要来自台股短线跌幅已来到相对满足点，政府选举季前的“旺股”态度，以及苹果新机将在中国正式上市，预期第四季将是在区间缓步垫高的走势。
本地时间14:02时，亚洲股市涨多跌少，其中香港股市 大涨1.28%，短线摆脱政治风险的负面影响，而日本股市 涨升达1.16%；韩国股市 则是走跌0.39%。中国股市则因假期休市。(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%