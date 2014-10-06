台湾股市：量缩微幅收跌，市场信心略显不足

路透台北10月6日 - 台湾股市周一量缩微幅收跌。分析师指出，继上日大涨逾1.4%后，台股指数今日游走平盘附近，量缩观望政府释出进一步利多，而受惠苹果 新品订单效应，股王大立光 9月营收表现亮丽，却未带动苹果供应链走高，凸显市场信心略显不足及月线反压仍在。

台湾加权股价指数 收跌0.12%或11.14点至9,095.14点；今日成交初值 为760.56亿台币，上日修正后为828.94亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，目前市场信心不足，量缩观望金管会释出振兴股市利多方案，短线就技术线型来看，KD指标维持在反弹架构之中，短线还是有机会再现反弹契机，只不过9,150点的月线反压较重，预期台股指数上档空间有限，本周指数区间暂看在9,000-9,250点。

〞今天利多没反应，利空才有反应，显示市场信心不足。〞他说。

外资动向方面，他指出，外资在台指期净空单维持2.5万口的相对高位，而台指期将于下周三(15日)结算，后续仍需留意外资在台指期的空单是否减少。

德盛台湾大坝基金经理人锺兆阳表示，对于外资动向不用太过悲观看待，虽然外资未平仓净空单仍有2.5万口，仍低于高点的2.7万口，且近期外资汇出与美国升息预期和美元走强较为相关，也就是说，外资撤离并非因为台股基本面不佳。

他并乐观分析称，这波台股反弹讯号响起，主要来自台股短线跌幅已来到相对满足点，政府选举季前的“旺股”态度，以及苹果新机将在中国正式上市，预期第四季将是在区间缓步垫高的走势。