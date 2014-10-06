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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 14:58 BJT

日本经济：财相称日圆/美元在108-109水准不算很弱--会议记录

美元兑日圆 本月已攀升至逾110的六年新高，因投资者调整交易策略，使之适应日本与美国货币政策路径分化的前景。

日本经济财政谘问会议是日本政府最高宏观政策决策机构。(完) (编译 王颖；审校 杜明霞/艾茂林)
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