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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 14:23 BJT

投行观点：巴克莱预估今明两年黄金均价分别为1,271和1,180美元

路透10月6日 - 巴克莱预估2014年黄金均价为每盎司1,271美元，2015年则为1,180美元。(完)

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