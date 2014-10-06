日本股市：日经指数上涨，受美国强劲就业数据推动

路透东京10月6日 - 日股日经指数周一上涨，之前强于预期的美国9月就业报告提振市场人气，而日圆走软也推动丰田汽车 和本田汽车 等出口商类股走高。

日经指数 收盘涨1.2%，报15,890.95点。

东证股价指数 涨1.1%至1,296.40点，JPX-日经400指数 涨1.0%至11,777.45点。

跑赢大盘的是Fujifilm Holdings Corp ，该股跃升2.8%，因外界寄望其流感药物或可治疗埃博拉。(完)