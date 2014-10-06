《分析》原油期货下跌而现货坚挺，究竟有没有供应过剩？

炼厂维护季通常从9月持续到11月，本应导致墨西哥湾沿岸地区累积过量原油。但事实是，市场供应保持紧俏。俄克拉荷马州库欣的储油量在下降，而非上升，并且接近于2009年以来的最低库存水平。

根据IIR Energy的数据，美国炼厂在这个秋天维护季仅关闭了约34.5万桶的日产能，较正常值低了30%。

“这令墨西哥湾沿岸的炼厂开工率高于正常水平，并因此推高原油需求。”巴克莱分析师Michael Cohen表示。

**布兰特相关原油船货受青睐**

多数炼厂现在已开始采购11月原油，届时维护将结束并且现货需求将走强，但实货市场仍有可能下跌。

一个原因就是布兰特/WTI的价差缩窄，这使得将原油运往美国变得有利可图。在实货市场上，墨西哥湾指标LLS原油WTC-LLS较布兰特原油升水在周五报1.30美元，而在一个月前还为贴水4.50美元，这提供了套利的机会，并促使一些交易商暂时从西非订购原油。7月美国进口的尼日利亚原油数量降至零，是数十年来首见，不过现在又出现新的订单。

“布兰特原油价格现在降下来了，买入LLS原油的人们需要等一等看看情况发展，”Energy Security Analysis Inc的总裁Sarah Emerson说道，“他们可能会想，‘或许应当买入布兰特原油或布兰特相关船货’。”

与此同时，支撑美国炼厂需求的良好利润正面临缩小的风险。

对于一年的这个时候而言，今年的美国裂解价差CL321-1=R异乎寻常的稳健，报每桶约13.50美元。但路透数据显示，自6月以来该价差已经跌去10美元，并且在过去一周继续下降，因汽油和柴油价格的下跌速度快于原油。

“我们预期汽油裂解价差在一年的这个时候会快速下降，在未来几周应会看到一些变化。”一家美国炼厂的消息人士称，“去年11月，我们大幅削减了轻质低硫原油的炼制开工率。”（完）