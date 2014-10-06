金属期市：伦铜守在近五个月低点，受美元走强和中国增长忧虑影响

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透10月6日 -
INTL FCStone分析师Edward Meir预计，10月份铜价将在6,500美元至6,780美元间徘徊，称影响因素包括美元坚挺和对中国经济的担忧。
Meir表示，美元涨势“仍有动能并且有可能进一步上涨”。之前的涨势有的持续6-12个月，而最近一波涨势到目前仅有三个月。
美元周一守在逾四年高点附近。美国上周公布乐观的非农就业报告，令市场益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在明年年中或更早升息，扶助美元升至逾四年高点。
Meir表示，中国经济加速放缓，本月也将继续对基本金属价格构成压力。
“或许最让人担心的是，中国房地产问题给一些基本金属，乃至多数有色金属的前景都蒙上了一层阴影，”他在一份报告中写道。
数据显示8月中国精炼铜进口较上年同期下滑11%。
其它基本金属也基本持平。伦敦期铝 上涨0.2%至每吨1,915.50美元，期锌上涨0.3%至每吨2,273.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/王洋; 审校 张涛)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%