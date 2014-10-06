金属期市：伦铜守在近五个月低点，受美元走强和中国增长忧虑影响

路透10月6日 -

INTL FCStone分析师Edward Meir预计，10月份铜价将在6,500美元至6,780美元间徘徊，称影响因素包括美元坚挺和对中国经济的担忧。

Meir表示，美元涨势“仍有动能并且有可能进一步上涨”。之前的涨势有的持续6-12个月，而最近一波涨势到目前仅有三个月。

美元周一守在逾四年高点附近。美国上周公布乐观的非农就业报告，令市场益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在明年年中或更早升息，扶助美元升至逾四年高点。

Meir表示，中国经济加速放缓，本月也将继续对基本金属价格构成压力。

“或许最让人担心的是，中国房地产问题给一些基本金属，乃至多数有色金属的前景都蒙上了一层阴影，”他在一份报告中写道。

数据显示8月中国精炼铜进口较上年同期下滑11%。

其它基本金属也基本持平。伦敦期铝 上涨0.2%至每吨1,915.50美元，期锌上涨0.3%至每吨2,273.50美元。(完)

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