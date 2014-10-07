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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 08:58 BJT

《分析师观点》台湾9月CPI远低于预期，央行货币政策压力不大

路透台北10月7日 - 台湾主计总处周二公布，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.72%，低于市场预估的1.20%涨幅。

该涨幅为七个月来最低，前低在今年2月年跌0.04%。但今年8月修正后CPI年增率2.06%则创下一年半的新高。

主计总处称，9月CPI上涨主因蛋类、肉类、水产品及水果价格较上年同月涨幅显着，加以调理食品与外食费等价格调涨，及家庭用电价格亦相对上年为高。不过蔬菜价格因上年同期受连番台风影响而飙高，致相较上年跌幅明显，加上油料费调降及3C消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。

台湾央行总裁彭淮南先前曾表示，8月CPI(走高)是特殊且短期现象，9月会大幅下滑。

9月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.67%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

9月 8月

CPI（较上年同期） +0.72 +2.06r

路透调查（较上年同期） +1.20 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.10 +0.33

核心CPI（较上年同期） +1.55 +1.67

WPI（较上年同期） -0.67 +0.05r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。

**市场评论**

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：

9月份CPI因季节因素较上月稍低，主要是受到油价下跌较多影响，食品类则是涨跌互见，预期油价将在低档维持比较久的时间，因美元走强、供给增加但需求下滑，全年CPI年增率没有上修空间，却可能面临下调风险，目前全年CPI年增率估值为1.4-1.5%可能下修到1.3-1.4%。

--大众银行分析师 陈森林：

9月的CPI果然如央行总裁预测的一样大幅下滑，这样看起来全年的CPI就不会有太大的压力，我们估全年大概在1.38%左右。这对市场的气氛来说会较为缓和，对升息时点的预期有一点点延后的感觉。

我们相信央行趋于中性的货币政策是为了配合美国QE(量化宽松)的退场，这个中性政策估大概会维持半年左右的时间，之后再转紧，升息时点应该会落在明年的第二季甚至第三季。

**市场反应**

--台币兑美元 周一收盘跌6.6分至30.503。

--台股加权股价指数 周一收跌0.12%，报9,095.14点。

--指标五年期公债103/15 发行前交易殖利率周一收升0.7基点报1.2820%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行今年9月底决议将官方利率维持在1.875%，是连续13季度维持利率不变。

--主计总处8月间对2014年全年经济成长率的预估为3.41%，CPI年成长率为1.64%。明年的GDP成长率估为3.51%，CPI则估为1.46%。(完)

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参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯)
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