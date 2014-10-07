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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 08:42 BJT

台湾数据：9月CPI年增0.72%至七个月最低，远低于预期

路透台北10月7日 - 台湾主计总处周二公布，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.72%，低于市场预估的1.20%涨幅。

该涨幅为七个月来最低，前低在今年2月年跌0.04%。但今年8月修正后CPI年增率2.06%则创下一年半的新高。

主计总处称，9月CPI上涨主因蛋类、肉类、水产品及水果价格较上年同月涨幅显着，加以调理食品与外食费等价格调涨，及家庭用电价格亦相对上年为高。不过蔬菜价格因上年同期受连番台风影响而飙高，致相较上年跌幅明显，加上油料费调降及3C消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。

台湾央行总裁彭淮南先前曾表示，8月CPI(走高)是特殊且短期现象，9月会大幅下滑。

9月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.67%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

9月 8月

CPI（较上年同期） +0.72 +2.06r

路透调查（较上年同期） +1.20 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.10 +0.33

核心CPI（较上年同期） +1.55 +1.67

WPI（较上年同期） -0.67 +0.05r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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