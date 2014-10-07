台湾数据：9月CPI年增0.72%至七个月最低，远低于预期

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北10月7日 - 台湾主计总处周二公布，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.72%，低于市场预估的1.20%涨幅。
该涨幅为七个月来最低，前低在今年2月年跌0.04%。但今年8月修正后CPI年增率2.06%则创下一年半的新高。
主计总处称，9月CPI上涨主因蛋类、肉类、水产品及水果价格较上年同月涨幅显着，加以调理食品与外食费等价格调涨，及家庭用电价格亦相对上年为高。不过蔬菜价格因上年同期受连番台风影响而飙高，致相较上年跌幅明显，加上油料费调降及3C消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。
台湾央行总裁彭淮南先前曾表示，8月CPI(走高)是特殊且短期现象，9月会大幅下滑。
9月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.67%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
9月 8月
CPI（较上年同期） +0.72 +2.06r
路透调查（较上年同期） +1.20 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.10 +0.33
核心CPI（较上年同期） +1.55 +1.67
WPI（较上年同期） -0.67 +0.05r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)
参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申