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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 15:20 BJT

全球金市：美国非农就业数据强劲，打击金价跌至15个月低点

现货铂金 触及2009年以来最低，现货银 跌至2010年以来最低，现货钯金 触及八个月新低。

“美元走强是黄金面临的一个主要问题。市场人气十分低迷，但我认为会有所反弹，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说。他认支撑位在每盎司1,180美元。

“市场上有少量实货买盘，但升水没有什么变化。我们必须静观今日稍后有何情况。当然，需求上升是会推动升水的。”

美国期金 报每盎司1,191.70美元，跌0.10%。

东南亚主要黄金交易中心新加坡今日也因适逢公共假日休市。

------------------0641 GMT----------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1191.30 0.60 +0.05

现货银 16.85 0.05 +0.30

现货铂金 1201.75 -14.05 -1.16

现货钯金 747.25 -5.45 -0.72

COMEX期金 1191.70 -1.20 -0.10

COMEX期银 16.86 0.03 +0.00

汇率

欧元/美元 1.2531

美元指数 109.44

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王颖；审校 田建华/艾茂林)
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