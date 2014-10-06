《路透晚报》--10月6日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数上涨，受美国强劲就业数据推动

日股日经指数上涨，之前强于预期的美国9月就业报告提振市场人气，而日圆走软也推动丰田汽和本田汽等出口商类股走高。日经指数收盘涨1.2%，报15,890.95点。东证股价指数涨1.1%至1,296.40点，JPX-日经400指数涨1.0%至11,777.45点。跑赢大盘的是Fujifilm Holdings Corp，该股跃升2.8%，因外界寄望其流感药物或可治疗埃博拉。

--中国股市逢假期休市。

--香港股市：恒指创一个月最大涨幅，因示威活动减弱

香港恒生指数录得逾一个月的最大单日涨幅。香港示威活动减弱，且美国就业数据强劲令人对全球经济前景感到欣慰。恒生指数收高1.1%，报23,315.04点，创出9月3日以来的最大涨幅。恒生国企指数涨0.6%。

--全球汇市：美元连涨后稍事休整，假日与日本台风令市场交投清淡

美元在欧洲早盘交易时段走势暂歇，上周五美国公布的非农就业数据超出预期，令市场预计美联储将在2015年中时升息，令美元兑欧元一度达到1.25美元。欧元兑美元较纽约尾盘小涨0.1%至1.2530美元，略高于周五纽约时段触及的两年低点1.25005。美元指数2014年迄今已涨约8%，有望创九年来最大年度涨幅。该指数最新报86.636，日内小幅走低，但距离上周五所创四年高位86.746不远。美元兑日圆小跌至109.55，上周四触及六年高点110.09日圆。

--欧元债市：欧元债券收益率下降，德国工业订单骤降激发放宽政策预期

欧元区国家公债收益率(殖利率)下跌，之前公布的数据显示，德国8月工业订单出现2009年以来最大降幅，从而重新点燃了进一步放松货币政策的预期。10年期德债收益率下跌2个基点，至0.91%，距离纪录低点仅相差4个基点。欧洲央行会议前曾触及0.95%。其他欧元区公债收益率下跌2-3个基点，西班牙10年期公债收益率报2.09%，意大利10年期公债收益率报2.30%。

--金属期市：伦铜守在近五个月低点，受美元走强和中国增长忧虑影响

伦敦期铜在五个月低点附近徘徊，因为美国发布强劲的就业数据之后美元走强，同时有关中国经济前景的持续忧虑也令铜价承压。中国是最大铜消费国。0854GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.42%，至每吨6,670美元。LME Select上的成交量仅523口。伦敦期铝上涨0.21%至每吨1,918.00美元，期锌上涨0.53%至每吨2,278.00美元。

--国际油市：原油持稳于92美元上方，因股市上涨

布兰特原油期货在92美元上方持稳，因美国就业数据强劲，且亚洲和欧洲股市上涨，限制油价跌势。0830GMT，11月布兰特原油期货涨0.25美元，报每桶92.56美元。美国11月原油期货涨0.3美元，报每桶90.04美元。

--全球金市：美国非农就业数据强劲，打击金价跌至15个月低点

黄金跌至约15个月最低，此前美国的非农就业数据好于预期，提振美元上涨，并打击了黄金的避险魅力，白银和铂金(铂金)也跌至数年低点。0849GMT，现货金上涨，报每盎司1,195.91美元，稍早曾跌至2013年6月以来低点1,183.46美元。美国期金报每盎司1,195.2美元，涨0.21%。