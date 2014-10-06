《路透晚报》--10月6日日间新闻摘要（国际版）

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数上涨，受美国强劲就业数据推动
日股日经指数上涨，之前强于预期的美国9月就业报告提振市场人气，而日圆走软也推动丰田汽和本田汽等出口商类股走高。日经指数收盘涨1.2%，报15,890.95点。东证股价指数涨1.1%至1,296.40点，JPX-日经400指数涨1.0%至11,777.45点。跑赢大盘的是Fujifilm Holdings Corp，该股跃升2.8%，因外界寄望其流感药物或可治疗埃博拉。
--中国股市逢假期休市。
--香港股市：恒指创一个月最大涨幅，因示威活动减弱
香港恒生指数录得逾一个月的最大单日涨幅。香港示威活动减弱，且美国就业数据强劲令人对全球经济前景感到欣慰。恒生指数收高1.1%，报23,315.04点，创出9月3日以来的最大涨幅。恒生国企指数涨0.6%。
--全球汇市：美元连涨后稍事休整，假日与日本台风令市场交投清淡
美元在欧洲早盘交易时段走势暂歇，上周五美国公布的非农就业数据超出预期，令市场预计美联储将在2015年中时升息，令美元兑欧元一度达到1.25美元。欧元兑美元较纽约尾盘小涨0.1%至1.2530美元，略高于周五纽约时段触及的两年低点1.25005。美元指数2014年迄今已涨约8%，有望创九年来最大年度涨幅。该指数最新报86.636，日内小幅走低，但距离上周五所创四年高位86.746不远。美元兑日圆小跌至109.55，上周四触及六年高点110.09日圆。
--欧元债市：欧元债券收益率下降，德国工业订单骤降激发放宽政策预期
欧元区国家公债收益率(殖利率)下跌，之前公布的数据显示，德国8月工业订单出现2009年以来最大降幅，从而重新点燃了进一步放松货币政策的预期。10年期德债收益率下跌2个基点，至0.91%，距离纪录低点仅相差4个基点。欧洲央行会议前曾触及0.95%。其他欧元区公债收益率下跌2-3个基点，西班牙10年期公债收益率报2.09%，意大利10年期公债收益率报2.30%。
--金属期市：伦铜守在近五个月低点，受美元走强和中国增长忧虑影响
伦敦期铜在五个月低点附近徘徊，因为美国发布强劲的就业数据之后美元走强，同时有关中国经济前景的持续忧虑也令铜价承压。中国是最大铜消费国。0854GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.42%，至每吨6,670美元。LME Select上的成交量仅523口。伦敦期铝上涨0.21%至每吨1,918.00美元，期锌上涨0.53%至每吨2,278.00美元。
--国际油市：原油持稳于92美元上方，因股市上涨
布兰特原油期货在92美元上方持稳，因美国就业数据强劲，且亚洲和欧洲股市上涨，限制油价跌势。0830GMT，11月布兰特原油期货涨0.25美元，报每桶92.56美元。美国11月原油期货涨0.3美元，报每桶90.04美元。
--全球金市：美国非农就业数据强劲，打击金价跌至15个月低点
黄金跌至约15个月最低，此前美国的非农就业数据好于预期，提振美元上涨，并打击了黄金的避险魅力，白银和铂金(铂金)也跌至数年低点。0849GMT，现货金上涨，报每盎司1,195.91美元，稍早曾跌至2013年6月以来低点1,183.46美元。美国期金报每盎司1,195.2美元，涨0.21%。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 王丽鑫； 审校 艾茂林)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%