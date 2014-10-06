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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 16:07 BJT

希腊经济：政府称今年预算盈余与GDP之比料为2%，超出欧盟/IMF目标

希腊财政部证实，预期明年不包括利息支付的预算盈余相当于国内生产总值(GDP)的2.9%，略低于3%目标。

希腊财政部预期，2015年GDP成长2.9%。

希腊希望能在年底结束2,400亿欧元救助计划。

希腊财政部预期2015年债务/GDP为168%。(完)
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