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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 15:50 BJT

路透调查：台湾9月出口料较上年同期成长9.3%，9月CPI料升1.2%

* 9月进出口贸易数据预定10月7日(周二)0800GMT公布

* 9月消费者物价指数(CPI)预定10月7日(周二)0030GMT出炉

路透台北10月3日 - 根据路透调查13名分析师的预估中值，台湾9月出口料较去年同期成长9.3%，基本保持8月增长9.6%的增速。

台湾是亚洲主要出口地之一，台湾出口趋势是判断全球高科技电子产品需求的关键指标。

台湾9月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升1.2%，增幅较8月的2.07%放缓。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
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