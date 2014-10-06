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债券 | 2014年 10月 6日 星期一 15:56 BJT

欧元债市：欧元债券收益率下降，德国工业订单骤降激发放宽政策预期

“德国工业订单报告非常令人失望。这份报告确认了制造业活动的整体下行趋势，并解释了收益率下滑的原因。”荷兰合作银行资深市场分析师Elwin de Groot表示。

“欧洲央行上周会议后，市场有一点失望...不过这类疲弱的数据会越来越提升欧洲央行出台新措施的可能性，直到最后推出量化宽松(QE)政策。”

10年期德债收益率 下跌2个基点，至0.91%，距离纪录低点仅相差4个基点。欧洲央行会议前曾触及0.95%。

其他欧元区公债收益率下跌2-3个基点，西班牙10年期公债收益率 报2.09%，意大利10年期公债收益率 报2.30%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/洪曦; 审校 田建华/杜明霞)
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