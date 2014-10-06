台湾债市：指标五年公债殖利率微扬，标债前料持在既有区间窄幅波动

* 指标五年公债殖利率微幅收扬 * 反应美国非农就业数据优于预期 * 标债前料持在既有区间窄幅波动 * 五年新券交投区间料在1.27-1.30% 路透台北10月6日 - 台湾指标五年公债103/15 周一在发行前交易殖利率微幅收扬。交易员指 出，美国9月非农就业数据优于预期，失业率降至六年新低，市场对美联储提前升息的担忧再度升温，带动台 债殖利率稍随美债收高，不过五年券103/15本周标售在即，标债前料暂持在既有区间窄幅波动。 他们并表示，随着美国就业数据的变数厘清后，台债转而聚焦五年券103/15标售议题，市场预期在标债前 ，该券殖利率将随美债狭幅盘整，静待标债结果释出进一步方向，短线偏向在1.27-1.30%的区间稍事整理。 五年期103/15可分割公债将于周四(9日)标售，预估发行400亿台币，将在10月15日发行。 〞标债前先保守一下。〞一位大型民营银行交易员说。 交易员认为，原本市场忧心国际板债券将排挤公债买需，但近期公债标售结果已逐渐淡化来自国际板债券 的利空，加以五年券103/15殖利率持在今年相对高档，将吸引银行及票券商参与竞标，预估本次得标利率将落 在发行前交易区间。 此外，一位公营行库交易人士分析称，尽管美国9月就业数据亮眼，但美国指标10年期公债尾盘殖利率弹 幅略显收敛，亚洲盘则来到2.43%附近，更低于上日尾盘的利率水准，目前美债殖利率距离前波低位很近，但 目前五年券103/15殖利率却是离今年高点很近，对银行业颇具吸引力。 美国公债收益率上周五上涨，此前数据显示9月非农就业岗位增长24.8万，超过分析师预估，失业率也降0 .2个百分点至5.9%，且本周美国将有610亿美元新债进场。指标10年期公债 尾盘跌5/32，收益率报 2.45%，数据发布前报2.44%，稍早一度高见2.48%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 +0.70 1.2820 1.2750-1.2850 113.0 本周金融市场重要经济数据和事件包括： 10/6(一)：台湾公布9月末外汇存底、德国8月工业订单、欧元区10月Sentix投资者信心指数、美国9月就 业趋势指数、金融稳定监管委员会(FSOC)会议，美国财长杰克卢和美联储主席叶伦出席； 10/7(二)：台湾公布9月消费者物价指数、台湾公布9月进出口数据、德国8月工业生産、美国8月JOLTS职 位空缺和10月IBD经济乐观指数、美国8月消费者信贷、日本央行公布政策决定、澳洲央行公布利率决定、美国 堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说、美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说、国际货币 基金组织(IMF)举行世界经济展望报告新闻发布会、世界商业论坛，美联储前主席贝南克担任主要演讲； 10/8(三)：汇丰中国9月服务业PMI、日本8月机械订单、G20峰会，发言人包括IMF第一副总裁利普顿和澳 洲国库部长霍基等、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济形势发表讲 话； 10/9(四)：台湾标售五年期103/15公债、德国8月贸易收支、美国一周初请失业金人数、美国8月趸售(批 发)库存和销售、英国央行宣布政策决定、IMF总裁拉加德、FED副主席费舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡 斯腾斯发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德和旧金山联储总裁威廉姆斯分别发表讲话； 10/10(五)：国庆日台湾金融市场休市一日、美国9月进口价格和出口价格、美国费城联储总裁普洛瑟讲话 、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话、IMF副总裁朱民、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦发表讲话。 30 103/12 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13 没有成交 5 103/15 1.2820 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)