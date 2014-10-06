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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 15:55 BJT

新兴汇市：韩元、泰铢和印尼卢比均走软，亚洲多个金融市场休市

路透新加坡10月6日 - 新加坡、马来西亚和菲律宾金融市场周一因公共假期休市。

中国金融市场由10月1日至10月7日亦休市。

印度市场从10月2日至10月6日休市。

下表为亚币兑美元最新报价：

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 109.44 109.75 +0.28 -3.80 105.28

台币 30.478 30.437 -0.13 -1.73 29.950

韩元 1068.75 1061.10 -0.72 -1.25 1055.40

泰铢 32.63 32.50 -0.40 +0.70 32.86

印尼卢比 12208.00 12175.00 -0.27 -0.39 12160.00

(完)

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