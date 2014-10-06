欧洲个股：德意志银行第三季业绩受投行和零售业务支撑--消息

德意志银行拒绝置评，该行定于10月29日公布季度业绩。

德意志银行当前努力在年底解决一系列调查，包括涉及美国抵押贷款支持证券的调查以及试图操纵指标利率的调查。

消息人士表示，该季度净利会受到法律和监管诉讼的冲击，不过业务表现改善将帮助该银行消化这些成本。

德意志银行此前公开表示，该行在第三季还是第四季列认这些法律和诉讼费用，以及知否在明年清算这些费用，更多取决于监管机构而非该行的意见。