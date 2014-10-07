台湾债市：指标五年券殖利率早盘微跌，因台湾9月CPI远低于预期

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北10月7日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周二早盘微跌。交易员指出，由于美国指标10年公债上日殖利率走低，及盘前公布台湾9月消费者物价指数(CPI)年增率明显低于预期，带动五年券殖利率早盘续探发行前交易盘中新低。
他们并表示，五年券103/15空单量已垫高到120亿台币，但该券殖利率续探发行前交易盘中低位，驱使部分空单面临回补压力，料今日该券区间偏多整理，主要交投区间暂看在1.26-1.29%。
103/15殖利率盘中低位稍早触及1.2645%，创发行前交易期间盘中新低。该券将于周四(9日)标售，预估发行400亿台币，将在10月15日发行。
“9月CPI年增率降很多，今天台债比较偏多。”一位票券台债交易员说。
另一位证券交易员表示，原本市场在五年新券标债前倾向中性看待，暂且观望市场反应，不过随着美债殖利率续处区间低位，及空单量增加令市场轧空氛围升温，目前投资氛围转趋小幅偏多。
台湾主计总处稍早公布，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.72%，低于市场预估的1.20%涨幅。该涨幅为七个月来最低，前低在今年2月年跌0.04%。
美国公债收益率周一小跌，因欧洲经济数据疲弱，且上周美国公布的9月就业报告中平均时薪增幅不大，令投资人认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息。指标10年期公债 尾盘升7/32，收益率报2.42%，上周五尾盘报2.45%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 发行前交易：1.26-1.29%
本地时间10:06时最新报价：
* 103/15期五年公债发行前交易殖利率走跌1.20基点报1.2700%。
以下为最新相关报导连结：
--美债周二展望：公债收益率下滑，因欧洲数据疲弱及美国平均时薪增幅不大
--台湾数据：9月CPI年增0.72%至七个月最低，远低于预期
--欧元债市：欧元区公债收益率下降，德国工业订单骤降激发放宽政策预期
--《综述》香港示威热度降温，毅力面临考验 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申