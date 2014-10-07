版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 10:13 BJT

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微跌，因台湾9月CPI远低于预期

路透台北10月7日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周二早盘微跌。交易员指出，由于美国指标10年公债上日殖利率走低，及盘前公布台湾9月消费者物价指数(CPI)年增率明显低于预期，带动五年券殖利率早盘续探发行前交易盘中新低。

他们并表示，五年券103/15空单量已垫高到120亿台币，但该券殖利率续探发行前交易盘中低位，驱使部分空单面临回补压力，料今日该券区间偏多整理，主要交投区间暂看在1.26-1.29%。

103/15殖利率盘中低位稍早触及1.2645%，创发行前交易期间盘中新低。该券将于周四(9日)标售，预估发行400亿台币，将在10月15日发行。

“9月CPI年增率降很多，今天台债比较偏多。”一位票券台债交易员说。

另一位证券交易员表示，原本市场在五年新券标债前倾向中性看待，暂且观望市场反应，不过随着美债殖利率续处区间低位，及空单量增加令市场轧空氛围升温，目前投资氛围转趋小幅偏多。

台湾主计总处稍早公布，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.72%，低于市场预估的1.20%涨幅。该涨幅为七个月来最低，前低在今年2月年跌0.04%。

美国公债收益率周一小跌，因欧洲经济数据疲弱，且上周美国公布的9月就业报告中平均时薪增幅不大，令投资人认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息。指标10年期公债 尾盘升7/32，收益率报2.42%，上周五尾盘报2.45%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 发行前交易：1.26-1.29%

本地时间10:06时最新报价：

* 103/15期五年公债发行前交易殖利率走跌1.20基点报1.2700%。

以下为最新相关报导连结：

--美债周二展望：公债收益率下滑，因欧洲数据疲弱及美国平均时薪增幅不大

--台湾数据：9月CPI年增0.72%至七个月最低，远低于预期

--欧元债市：欧元区公债收益率下降，德国工业订单骤降激发放宽政策预期

--《综述》香港示威热度降温，毅力面临考验 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐