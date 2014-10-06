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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 16:24 BJT

标题新闻：英国9月新车注册量同比增5.6%，连续31个月上涨且为10年来表现最好的9月--SMMT

注：SMMT为英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)缩写

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