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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 16:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆：多头重回主导位置

0722 GMT

* 存在升破110.09的空间--近期创下的2014年高位

* 日线若收在110.09上方将使110.67成为焦点--后者是2008年8月19日高位

* 上周五的蜡烛图长阳线打压空头，令多头处在掌控位置

* 若日线收在一目均衡转换线上方，现在是109.05，也看多

* 若浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/nyx92w (完)

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