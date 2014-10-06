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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 16:35 BJT

《汇市简讯》美元/俄罗斯卢布超买，调整时机成熟

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* 美元/俄罗斯卢布突破关键水平40，引发有关俄罗斯民众购买外汇猜测

* 慢速随机指标(Slow stochs)摇摆不定。参见图表：link.reuters.com/fur92w

* 美元/卢布据称超买，调整时机成熟

* 卢布指数位于44.40以上，较俄罗斯央行干预水平高0.15卢布

* 一些交易员预计俄罗斯央行将采取更多举措抑制卢布跌势

* 卢布因油价下挫而受挫--布兰特原油价格在每桶92.50美元左右。(完)

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