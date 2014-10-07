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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月7日

*工商时报：

--立法院经济委员会上日初审通过中小企业发展条例修正案，只要企业愿意加薪，均可抵减营业所得税。经济部表示，若可赶在年底前完成三读，明年可望带动43万家中小企业加薪。

--强势美元持续发威，不仅引发外资股、汇双逃，外资在台指期净空单，上日一口气急增9,156口，净空单部位激增至3.3万口、首度突破3万口，再创历史新高，也改写台指期史上净空单新纪录。

--行政院主计总处编制半世纪的国内生产毛额（GDP）将出现重大变革，从今年11月起经济成长率的估算将由现行的〞定基法〞改为〞连锁法〞，预料近几年经济成长将因此下修，依主计总处估算，2009-2011年的平均经济成长率将由5.5%下修至4.9%。

--经济部长杜紫军上日于立法院经济委员会备询时表示，台湾对外洽签自贸协定（FTA）面临政治现实问题，〞对手国会担心大陆态度〞，两岸得维持良好关系，能解其他国家心中疙瘩。他更说，若两岸经贸关系和缓或有进步，对洽签FTA将有正向效果。

*经济日报：

--金管会与中央银行联手做多，将大幅开放台股相关商品，包括取消到国际金融业务分行（OBU）、国际证券业务分公司（OSU）销售的基金投资台股上限30%限制，并开放结构型商品连结台股。此举将有助扩大金融业商机，带动更多资金挹注台股。

--正崴 董事长暨电电公会理事长郭台强上日表示，台湾电子产业逐渐从过去薄利多销迈向转型升级，看好本季在苹果 iPhone 6热卖带动下，台湾苹果供应链业绩将一路畅旺。

--华南金 副董事长暨华南银董事长林明成的次子、华南金创投副总林知佑上日完婚。熟悉林家人士指出，林明成的三个儿子已有两个完成人生大事，年逾七旬的林明成也积极思考接班计画，长子林知延负责银行、次子林知佑负责创投的轮廓转趋明朗。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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