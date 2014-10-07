《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*工商时报：
--立法院经济委员会上日初审通过中小企业发展条例修正案，只要企业愿意加薪，均可抵减营业所得税。经济部表示，若可赶在年底前完成三读，明年可望带动43万家中小企业加薪。
--强势美元持续发威，不仅引发外资股、汇双逃，外资在台指期净空单，上日一口气急增9,156口，净空单部位激增至3.3万口、首度突破3万口，再创历史新高，也改写台指期史上净空单新纪录。
--行政院主计总处编制半世纪的国内生产毛额（GDP）将出现重大变革，从今年11月起经济成长率的估算将由现行的〞定基法〞改为〞连锁法〞，预料近几年经济成长将因此下修，依主计总处估算，2009-2011年的平均经济成长率将由5.5%下修至4.9%。
--经济部长杜紫军上日于立法院经济委员会备询时表示，台湾对外洽签自贸协定（FTA）面临政治现实问题，〞对手国会担心大陆态度〞，两岸得维持良好关系，能解其他国家心中疙瘩。他更说，若两岸经贸关系和缓或有进步，对洽签FTA将有正向效果。
*经济日报：
--金管会与中央银行联手做多，将大幅开放台股相关商品，包括取消到国际金融业务分行（OBU）、国际证券业务分公司（OSU）销售的基金投资台股上限30%限制，并开放结构型商品连结台股。此举将有助扩大金融业商机，带动更多资金挹注台股。
--正崴 董事长暨电电公会理事长郭台强上日表示，台湾电子产业逐渐从过去薄利多销迈向转型升级，看好本季在苹果 iPhone 6热卖带动下，台湾苹果供应链业绩将一路畅旺。
--华南金 副董事长暨华南银董事长林明成的次子、华南金创投副总林知佑上日完婚。熟悉林家人士指出，林明成的三个儿子已有两个完成人生大事，年逾七旬的林明成也积极思考接班计画，长子林知延负责银行、次子林知佑负责创投的轮廓转趋明朗。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申