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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 16:51 BJT

台湾央行：共发行3,665亿台币存单，存单发行余额增138亿

路透台北10月6日 - 台湾央行周一公布，共发行3,665亿台币存单，含1,200亿364天期存单。与今日存单到期金额3,527亿相较，存单发行余额较上日增138亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,387.5

91天期 0.93 49.5

182天期 1.05 28

364天期 0.639 1,200

央行上日共发行3,588.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,653.3亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为469亿台币，至周日累积超额准备为3,561亿台币、加计前期1%的超额准备为4,166亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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