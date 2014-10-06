《热点透视》日本与韩国：中国处理债务问题的两个负面范例

从那时起情况进一步恶化。家庭债务目前相当于该国GDP的80%，高于1998年时的50%。现在的韩国消费者不热衷于支出。鉴于此，公司没有投资动力。韩国企划财政部长近期曾警告称，该国正在步入“通缩早期阶段”。

那么中国如何避免落入像日本和韩国那样的境地呢？中国有一个很大的优势，即银行存款利率仍然处于政府控制之下。一旦利率放开，对于资金的激烈争夺将推高借款人的成本，促使他们追逐那些更带风险的借款者，进而将本就紧张的体系推向危险边缘。韩国就是在放开存款利率的一年内遭遇金融危机。

中国大陆需要采取一些不同的举措。第一，如果能实现的话，应避免房地产价格出现日本式的崩盘。在房地产供应过剩最严重的地区，只针对已经开发的地产推出“帮助购买”计划，这料有助于开发商清理掉存量房并偿付债务。中国相对较小的财政赤字使得政府有能力推出这样的促销举措。

第二，使经济再平衡料也将起到帮助作用。目前看来，GDP增速放缓已是不可避免的事情，但实际生产者债务仍在上升。这是因为产出物价在过去30个月以来一路下滑。为了防止未来爆发债务危机，中国需要治理那些行业过剩产能，比如钢铁业。决策者还需要使生产不再继续依赖疲弱的出口市场，而是依靠内需消费来拉动，那样的话有可能实现更快速的增长。

中国已经不能再依靠年轻工作人口的增长来提振经济。到2025年，中国社会的老龄化程度将类似于日本1990年代。鉴于此，提高生产率，比如对国有企业进行改革，看起来将是应对老龄化的最有效方案。以日本为例，在1960年，日本工人的生产率水平仅相当于北美的30%，到了1980年代初就追赶上来，达到70%。一旦日本生产率开始下滑，那么债务就将成为大问题。韩国也面临同样的挑战。

受到快速增长的诱惑，日本和韩国在很长时间里都放任企业部门不改革。如果中国延续他们的老路，那么恐将上演又一幕的悲惨世界。（完）