台湾汇市：台币兑美元收贬至逾六个月低位，惟出口商抛汇实质交易贬幅有限

* 台币兑美元收贬破逾六个月低位 * 实质交易贬幅受限，因出口商抛汇多 * 明日实质交易估计在30.42-30.48 路透台北10月6日 - 台币兑美元 周一收贬创逾六个月低位，惟盘中并 未贬破本波低位30.520。汇银人士指出，出口商在接近30.50附近即有美元卖单出笼，且外 资未明显汇出，令台币盘中实质交易的贬幅相对韩元受限。 汇银人士表示，美国强劲的非农就业数据推升美元，但台币方面，由于出口商进入年底 的出口旺季，不断抛汇下，台币贬势有限。至于外资方面，尽管在台股卖超，但盘中汇出力 道并不明显。 〞不要说30.520了，台币连30.500都(贬)破不了，〞一位大型商银交易人士说。 他们也表示，盘初韩元 即在强劲的国际美元行情下大幅走贬，但是台币一开 盘透露出偏强的态势，盘初的区间并未贬破上周一的低位30.520。只不过，今日尾盘央行硬 是让台币微幅贬破逾六个月低位，较上周一收盘更低。央行对此番台币走贬幅度是否满意预 料也将是短期内台币走势的关键。 至于外资方面，另一位大型商银人士认为，外资卖超台股，但在台币市场却没有明显汇 出，不排除外资动向倾向保留部分现金在台湾伺机而动，在汇市的动作趋向微调的可能不小 。 台湾股市 周一量缩微幅收跌。外资及陆资在台股卖超42.65亿台币，再度转为卖 超。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度 约同上日；一个月远汇报价 尾盘在30.415/30.435左右，上日纽约盘收在30.4 80。 美国劳工部公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，失业率降0.2个百分点至5.9%，为20 08年7月以来最低。 台币今日主要交易区间在30.440-30.488，上日交易区间在30.391-30.430。韩元KRW=K FTC收1,069，上交易日收1,061.4。 本周全球重要经济事件与数据包括： 10/6(一)：德国8月工业订单、欧元区10月Sentix投资者信心指数、美国9月就业趋势指 数、金融稳定监管委员会(FSOC)会议，美国财长杰克卢和美联储主席叶伦出席； 10/7(二)：台湾公布9月消费者物价指数、台湾公布9月进出口数据、德国8月工业生産 、美国8月JOLTS职位空缺和10月IBD经济乐观指数、美国8月消费者信贷、日本央行公布政策 决定、澳洲央行公布利率决定、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说、 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说、国际货币基金组织(IMF)举行世界经济展望报 告新闻发布会、世界商业论坛，美联储前主席贝南克担任主要演讲； 10/8(三)：汇丰中国9月服务业PMI、日本8月机械订单、G20峰会，发言人包括IMF第一 副总裁利普顿和澳洲国库部长霍基等、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、美国芝加哥联邦储 备银行总裁埃文斯就经济形势发表讲话； 10/9(四)：台湾标售五年期103/15公债、德国8月贸易收支、美国一周初请失业金人数 、美国8月趸售(批发)库存和销售、英国央行宣布政策决定、IMF总裁拉加德、FED副主席费 舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡斯腾斯发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德和旧金 山联储总裁威廉姆斯分别发表讲话； 10/10(五)：国庆日台湾金融市场休市一日、美国9月进口价格和出口价格、美国费城联 储总裁普洛瑟讲话、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话、IMF副总裁朱民、亚洲开发银行( ADB)总裁中尾武彦发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.503 30.437 30.440-30.510 30.500 7.10 6.28 元太外汇经纪公司 30.502 30.436 30.445-30.508 30.500 3.00 3.19 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.175/-0.145 -0.155/-0.130 (完)