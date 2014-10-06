台湾汇市：台币兑美元收贬至逾六个月低位，惟出口商抛汇实质交易贬幅有限

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 台币兑美元收贬破逾六个月低位 * 实质交易贬幅受限，因出口商抛汇多 * 明日实质交易估计在30.42-30.48 路透台北10月6日 - 台币兑美元 周一收贬创逾六个月低位，惟盘中并 未贬破本波低位30.520。汇银人士指出，出口商在接近30.50附近即有美元卖单出笼，且外 资未明显汇出，令台币盘中实质交易的贬幅相对韩元受限。 汇银人士表示，美国强劲的非农就业数据推升美元，但台币方面，由于出口商进入年底 的出口旺季，不断抛汇下，台币贬势有限。至于外资方面，尽管在台股卖超，但盘中汇出力 道并不明显。 〞不要说30.520了，台币连30.500都(贬)破不了，〞一位大型商银交易人士说。 他们也表示，盘初韩元 即在强劲的国际美元行情下大幅走贬，但是台币一开 盘透露出偏强的态势，盘初的区间并未贬破上周一的低位30.520。只不过，今日尾盘央行硬 是让台币微幅贬破逾六个月低位，较上周一收盘更低。央行对此番台币走贬幅度是否满意预 料也将是短期内台币走势的关键。 至于外资方面，另一位大型商银人士认为，外资卖超台股，但在台币市场却没有明显汇 出，不排除外资动向倾向保留部分现金在台湾伺机而动，在汇市的动作趋向微调的可能不小 。 台湾股市 周一量缩微幅收跌。外资及陆资在台股卖超42.65亿台币，再度转为卖 超。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度 约同上日；一个月远汇报价 尾盘在30.415/30.435左右，上日纽约盘收在30.4 80。 美国劳工部公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，失业率降0.2个百分点至5.9%，为20 08年7月以来最低。 台币今日主要交易区间在30.440-30.488，上日交易区间在30.391-30.430。韩元KRW=K FTC收1,069，上交易日收1,061.4。 本周全球重要经济事件与数据包括： 10/6(一)：德国8月工业订单、欧元区10月Sentix投资者信心指数、美国9月就业趋势指 数、金融稳定监管委员会(FSOC)会议，美国财长杰克卢和美联储主席叶伦出席； 10/7(二)：台湾公布9月消费者物价指数、台湾公布9月进出口数据、德国8月工业生産 、美国8月JOLTS职位空缺和10月IBD经济乐观指数、美国8月消费者信贷、日本央行公布政策 决定、澳洲央行公布利率决定、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说、 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说、国际货币基金组织(IMF)举行世界经济展望报 告新闻发布会、世界商业论坛，美联储前主席贝南克担任主要演讲； 10/8(三)：汇丰中国9月服务业PMI、日本8月机械订单、G20峰会，发言人包括IMF第一 副总裁利普顿和澳洲国库部长霍基等、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、美国芝加哥联邦储 备银行总裁埃文斯就经济形势发表讲话； 10/9(四)：台湾标售五年期103/15公债、德国8月贸易收支、美国一周初请失业金人数 、美国8月趸售(批发)库存和销售、英国央行宣布政策决定、IMF总裁拉加德、FED副主席费 舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡斯腾斯发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德和旧金 山联储总裁威廉姆斯分别发表讲话； 10/10(五)：国庆日台湾金融市场休市一日、美国9月进口价格和出口价格、美国费城联 储总裁普洛瑟讲话、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话、IMF副总裁朱民、亚洲开发银行( ADB)总裁中尾武彦发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.503 30.437 30.440-30.510 30.500 7.10 6.28 元太外汇经纪公司 30.502 30.436 30.445-30.508 30.500 3.00 3.19 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.175/-0.145 -0.155/-0.130 (完)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有