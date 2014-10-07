台湾货币市场：10月7日及本提存期资金预期变化一览表

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北10月7日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,562.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)9,159.3亿台币： 10/08 2,228.5亿台币 10/09 2,234.3亿台币 10/10 862.8亿台币 10/13 4,228亿台币 10/14 1,852.5亿台币 10/15 458亿台币 10/16 7,419.8亿台币 10/17 2,808.5亿台币 10/20 453.7亿台币 10/21 4,461.6亿台币 10/22 2,713.5亿台币 10/23 4,025亿台币 10/24 1,125.5亿台币 10/27 2,125.1亿台币 10/28 971亿台币 10/29 851.5亿台币 10/30 3,332亿台币 10/31 3,603.5亿台币 *11/03 3,404.5亿台币 --公债还本付息445.75亿台币。 10/15 89甲4期本金 400亿台币 10/15 89甲4期15息 24.5亿台币 10/15 102甲11期1息 3.75亿台币 10/19 90甲7期13息 17.5亿台币 **紧缩因素： --10/13：台湾央行发行200亿台币两年期定存单，9日标售。 --10/15：财政部发行五年期可分割公债103甲15期，暂定金额400亿台币，10/9标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申