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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 16:50 BJT

台湾股市：放宽台股单户融资限额至8,000万台币等提振台股措施

路透台北10月7日 - 台湾金管会周二宣布，针对股市交易制度，将开放资券相抵不列入融资/券限额计算，以及放宽台股权值股单户融资限额至8,000万台币、融券至6,000万台币等措施，以提振台股。

另一开放措施为提高上柜有价证券最高融资比率至六成，目前为五成。相关措拖将于11月10日生效。

金管会主委曾铭宗在记者会上表示，相关提振台股措施可望提高台股成交量3-5%。此前曾铭宗表示，希望能达到上市柜合计成交量1,150亿台币的目标。

台湾目前规定在投资人信用交易达限额时，可以再增加融资限额半数的额度，做为资券互抵的额度。

在融资融券的规定上，权值股目前每户融资最高限额为6,000万台币、融券最高限额是4,000万；非权值股则是融资最高3,000万台币，融券2,000万。

台湾股市 今日收低0.6%，成交初值 仅746.84亿台币。(完) (记者 詹静宜; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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