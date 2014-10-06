葡萄牙经济：必须达到减赤目标以维持市场信心--ECB管委科斯塔

“这一点非常紧迫，如果我们不想再犯以往错误的话，从投资者信心和经济发展状况的角度而言，我们进入了一个关键阶段。”

上周葡萄牙公布，今年其预算赤字或高于与欧盟达成的目标，即占国内生产总值(GDP)的4%以下。(完)