重温稿-路透调查：台湾9月出口料较上年同期成长9.3%，9月CPI料升1.2%

路透台北10月3日 - 根据路透调查13名分析师的预估中值，台湾9月出口料较去年同期成长9.3%，基本保持8月增长9.6%的增速。

台湾是亚洲主要出口地之一，台湾出口趋势是判断全球高科技电子产品需求的关键指标。