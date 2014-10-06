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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 17:18 BJT

标题新闻：奥迪称SUV需求推动9月中国销量增13%，今年在华销量预计增12%至约55万辆

注：运动型多功能车(运动休旅车,SUV)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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