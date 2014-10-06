CNH动态：离岸即期短期仍偏弱，人民币流动性已转宽裕

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透香港10月6日 - 香港仍在持续的“占中”活动去向未明，但随着示威活动的减弱，投资者信心有所恢复，离岸人民币即期较上个交易日亦有所反弹，市场人士认为，人民币短期仍偏弱，离岸流动性则已较9月底有了明显好转。
受占中活动影响，离岸人民币即期上周出现波动，人民币兑美元一度由6.14贬至6.1840，至上周五晚则恢复至6.16水平。
“近日离岸即期市场因‘占中’出现波动，且美元偏强，不过目前看香港紧张局势得到了缓和，但料人民币短期内还是偏弱。”一位中资银行交易员称。
本地时间17:11，离岸人民币现汇 报6.1535，较上交易日回升135个点子，近日美元持续保持强势，内地汇市于十一长假期间休市。
同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2480/2520，上日收盘在6.2580，小涨0.16%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.53%左右。
香港示威活动减弱，香港恒生指数周一录得逾一个月的最大单日涨幅。有示威者决定放弃围堵，让政府人员可如常上班。有些银行恢复营业。
而随着9月末季度结算已完结，离岸人民币的流动性已从紧张好转，各大银行给出的人民币存款利息亦相对稳定。
经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.80/1.00%，较9月19日的6.00%已大幅回落。
全球汇市上，美元在欧洲早盘交易时段走势暂歇，上周五美国公布的非农就业数据超出预期，令市场预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在2015年中时升息，令美元兑欧元一度达到1.25美元。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有