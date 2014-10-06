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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 17:35 BJT

CNH动态：离岸即期短期仍偏弱，人民币流动性已转宽裕

路透香港10月6日 - 香港仍在持续的“占中”活动去向未明，但随着示威活动的减弱，投资者信心有所恢复，离岸人民币即期较上个交易日亦有所反弹，市场人士认为，人民币短期仍偏弱，离岸流动性则已较9月底有了明显好转。

受占中活动影响，离岸人民币即期上周出现波动，人民币兑美元一度由6.14贬至6.1840，至上周五晚则恢复至6.16水平。

“近日离岸即期市场因‘占中’出现波动，且美元偏强，不过目前看香港紧张局势得到了缓和，但料人民币短期内还是偏弱。”一位中资银行交易员称。

本地时间17:11，离岸人民币现汇 报6.1535，较上交易日回升135个点子，近日美元持续保持强势，内地汇市于十一长假期间休市。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2480/2520，上日收盘在6.2580，小涨0.16%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.53%左右。

香港示威活动减弱，香港恒生指数周一录得逾一个月的最大单日涨幅。有示威者决定放弃围堵，让政府人员可如常上班。有些银行恢复营业。

而随着9月末季度结算已完结，离岸人民币的流动性已从紧张好转，各大银行给出的人民币存款利息亦相对稳定。

经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.80/1.00%，较9月19日的6.00%已大幅回落。

全球汇市上，美元在欧洲早盘交易时段走势暂歇，上周五美国公布的非农就业数据超出预期，令市场预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在2015年中时升息，令美元兑欧元一度达到1.25美元。（完）

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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