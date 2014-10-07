重温稿-台湾货币市场：提存期初短率稳在低档，观望央行冲销态度

* 期初短率持稳低档，持续观察央行冲销力道

* 月内短票利率下滑，但底部料垫高

* RP利率持平，券商融资需求减少

记者 董永年

路透台北10月6日 - 台湾银行间短率周一持稳低档。调度人士表示，今日是新提存期的开始，银行间倾向负数操作，市场资金调度余裕增高。

虽然资金仍偏宽裕，不过他们认为，央行总裁已宣告货币政策转向中性，因此还是要密切观察冲销态度是否改变。

交易员指出，在9月理监事议后，存单发行余额仍有6.85兆台币左右的水准，并未明显变化；此外，央行透过特定大型行库冲销隔夜资金也尚无异常状况，但接下来还是要看这些大行会怎么收。

〞10月应该不会紧，但11、12月应该就会走高。〞一位银行资金调度人士称。

另一银行交易员则表示，央行每月还是有回收市场的多余资金，因此短率底部将逐渐垫高。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，与上日相同；今日区间落在0.295-0.420%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，亦与上日相同。两周拆款利率区间则在0.388-0.450%，上日在0.388-0.435%。

**短票利率下滑**

短票市场方面，大型票券商指出，今日是旬初，因发票量不多，银行为去化资金，已陆续出现跨月的成交，利率则较上日小幅走低1基点。

票券商表示，10月的资金情势将不会像季底般紧俏，不过银行端对买票利率也有所坚持，因此短票利率底部要看到0.60%以下机会不大。

〞月初多抓一些便宜钱，跨月若到0.63%就不做。〞一位票券商交易员称。

一大型银行交易员则称，今日票券商缺口不大，月内卖票利率顶多开到0.61%。但虽然如此，跨月买票利率还是要到0.63%才愿意买。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.62%，上日在0.61-0.63%。30天期在0.61-0.63%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.607%，前日则为0.610%。

台湾央行今日存单到期金额3,527亿台币，共发行3,665亿台币存单，存单发行余额较上日增138亿。

本周央行存单到期总额为1兆1,415.1亿台币，落点分别为周二2,562.5亿、周三2,228.5亿、周四2,234.3亿及周五862.8亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为126亿台币，累积超额准备为1,064亿台币、加计前期1%的超额准备为2,196亿台币。

**RP融资需求减少**

台湾债券市场附买回(RP)利率周一持平。交易商表示，今日券商端资金缺口不大，RP融资需求减少，到期续作就足以因应资金缺口，RP利率持稳在既有区间。

市场人士指出，目前整体资金情势偏向宽松，尽管周三有两档国际板债券交割，并未出现提前调度资金的情况。

〞国际板债券大买家寿险端虽没有新钱，但到期续作都OK，并没有走钱。〞一本地证券商交易员说。

另有票券资调人士提及，国际板债券影响的是台债买盘力道，对RP市场影响有限，寿险端过去一周资金仍持续涌进RP市场，显示寿险端资金相当充裕，RP利率料将续处区间低位。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。

本周外币债交割包括：周三德意志银行国际板债券交割1.7亿澳元、国泰世华银行美元债交割9.9亿美元。(台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选 )