重温稿-台湾货币市场：提存期初短率稳在低档，观望央行冲销态度

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 期初短率持稳低档，持续观察央行冲销力道
* 月内短票利率下滑，但底部料垫高
* RP利率持平，券商融资需求减少
记者 董永年
路透台北10月6日 - 台湾银行间短率周一持稳低档。调度人士表示，今日是新提存期的开始，银行间倾向负数操作，市场资金调度余裕增高。
虽然资金仍偏宽裕，不过他们认为，央行总裁已宣告货币政策转向中性，因此还是要密切观察冲销态度是否改变。
交易员指出，在9月理监事议后，存单发行余额仍有6.85兆台币左右的水准，并未明显变化；此外，央行透过特定大型行库冲销隔夜资金也尚无异常状况，但接下来还是要看这些大行会怎么收。
〞10月应该不会紧，但11、12月应该就会走高。〞一位银行资金调度人士称。
另一银行交易员则表示，央行每月还是有回收市场的多余资金，因此短率底部将逐渐垫高。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，与上日相同；今日区间落在0.295-0.420%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，亦与上日相同。两周拆款利率区间则在0.388-0.450%，上日在0.388-0.435%。
**短票利率下滑**
短票市场方面，大型票券商指出，今日是旬初，因发票量不多，银行为去化资金，已陆续出现跨月的成交，利率则较上日小幅走低1基点。
票券商表示，10月的资金情势将不会像季底般紧俏，不过银行端对买票利率也有所坚持，因此短票利率底部要看到0.60%以下机会不大。
〞月初多抓一些便宜钱，跨月若到0.63%就不做。〞一位票券商交易员称。
一大型银行交易员则称，今日票券商缺口不大，月内卖票利率顶多开到0.61%。但虽然如此，跨月买票利率还是要到0.63%才愿意买。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.62%，上日在0.61-0.63%。30天期在0.61-0.63%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.607%，前日则为0.610%。
台湾央行今日存单到期金额3,527亿台币，共发行3,665亿台币存单，存单发行余额较上日增138亿。
本周央行存单到期总额为1兆1,415.1亿台币，落点分别为周二2,562.5亿、周三2,228.5亿、周四2,234.3亿及周五862.8亿。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为126亿台币，累积超额准备为1,064亿台币、加计前期1%的超额准备为2,196亿台币。
**RP融资需求减少**
台湾债券市场附买回(RP)利率周一持平。交易商表示，今日券商端资金缺口不大，RP融资需求减少，到期续作就足以因应资金缺口，RP利率持稳在既有区间。
市场人士指出，目前整体资金情势偏向宽松，尽管周三有两档国际板债券交割，并未出现提前调度资金的情况。
〞国际板债券大买家寿险端虽没有新钱，但到期续作都OK，并没有走钱。〞一本地证券商交易员说。
另有票券资调人士提及，国际板债券影响的是台债买盘力道，对RP市场影响有限，寿险端过去一周资金仍持续涌进RP市场，显示寿险端资金相当充裕，RP利率料将续处区间低位。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。
本周外币债交割包括：周三德意志银行国际板债券交割1.7亿澳元、国泰世华银行美元债交割9.9亿美元。(台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选 )
本周台币债券交割因子有：周一交割1,200亿台币一年期定存单及耕兴 6亿可转债、周三交割鸿海 公司债92亿台币及瑞传 6亿台币可转债。此外，周一鸿海公司债还本付息34.1亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯/董永年)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申