路透基点：Wharf Finance的2.6亿美元贷款部分在二级市场出售--TRLPC

路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，颖泽投资有限公司(原称Wharf Finance)的2.6亿美元五年期俱乐部贷款中，有部分在二级市场出售，价格为面值的99.5-99.6%。

该定期贷款由1.8亿美元的A部分和0.8亿美元的B部分组成，将于2018年4月到期，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。

渣打银行香港分行任额度代理行，借款人的母公司九龙仓集团为担保人。(完)