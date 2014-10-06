亚洲橡胶：TOCOM期胶在清淡交投中下跌，市场担心中国需求

早间东京的火车服务因豪雨而延误或短暂停驶，数以百万计通勤者受到影响。

“市况确实疲弱，因担心中国的需求疲软...指标期胶价格将陷于约173-180日圆的区间一阵子。”一名拒绝具名的交易员说。

泰国农业部长周一称，主要产胶国下周将于马来西亚开会讨论支撑胶价的措施。

但前述交易员表示，“我们对会议的期待不高，因为泰国政府一直没能履行有效措施来支撑胶价。”(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 艾茂林/张涛)