英国金融：银行业者必须在明年1月6日之前提交投行业务剥离计划

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透伦敦10月6日 - 英国央行周一表示，英国银行业必须在2015年1月6日之前提交相关计划，从常规零售业务中剥离投行业务。
英国央行表示，包括巴克莱 、汇丰 、苏格兰皇家银行 以及莱斯银行集团 在内的英国银行业者，必须在该截止日期前提交相关法律和实际操作计划。
英国正在建立新规，为其零售银行业划定一个保护性边界，其目的是保证纳税人不必为银行高风险的投行业务损失买单。新规将于2019年之前生效。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%