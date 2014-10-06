英国金融：银行业者必须在明年1月6日之前提交投行业务剥离计划

英国央行表示，包括巴克莱 、汇丰 、苏格兰皇家银行 以及莱斯银行集团 在内的英国银行业者，必须在该截止日期前提交相关法律和实际操作计划。

英国正在建立新规，为其零售银行业划定一个保护性边界，其目的是保证纳税人不必为银行高风险的投行业务损失买单。新规将于2019年之前生效。(完) (编译 王颖；审校 高琦)