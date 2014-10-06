路透基点：台湾京元电子正在筹措30亿台币贷款--TRLPC

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾京元电子正在筹措30亿台币（9,900万美元）五年定期贷款。
台湾银行、永丰银行、彰化商业银行、中国信托商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台湾富邦商业银行和台湾合作金库担任本案的牵头行兼簿记行。台湾富邦商业银行亦是额度分配行。
这笔分期偿付贷款平分为A和B两档。A档利率较二次市场商业票据利率加码65个基点，B档利率则为加码70个基点。两档的税前保底利率都为1.7%。
牵头行兼簿记行承贷至少6亿台币，将获得30个基点的前端费。协办行承贷2-5.99亿台币，费用是5个基点。
该笔贷款以工厂和机械设备为担保，如果资金提取不足70%，则需支付15个基点的承诺费。
所筹资金将用于购买机械设备以及用作运营资本。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%