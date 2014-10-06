路透基点：台湾京元电子正在筹措30亿台币贷款--TRLPC

路透香港10月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾京元电子正在筹措30亿台币（9,900万美元）五年定期贷款。

台湾银行、永丰银行、彰化商业银行、中国信托商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台湾富邦商业银行和台湾合作金库担任本案的牵头行兼簿记行。台湾富邦商业银行亦是额度分配行。

这笔分期偿付贷款平分为A和B两档。A档利率较二次市场商业票据利率加码65个基点，B档利率则为加码70个基点。两档的税前保底利率都为1.7%。

牵头行兼簿记行承贷至少6亿台币，将获得30个基点的前端费。协办行承贷2-5.99亿台币，费用是5个基点。

该笔贷款以工厂和机械设备为担保，如果资金提取不足70%，则需支付15个基点的承诺费。

所筹资金将用于购买机械设备以及用作运营资本。（完）